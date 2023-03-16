大陸多名網友日前發視頻爆料，上海一名女子當街毆打一名代駕男子，並叫囂她男朋友「是公安局的」，引發外界關注。對此，事發地轄區派出所工作人員表示，警方當時接獲報案，立即前往現場處理，2名傷者治療後無大礙，該名宋姓女子因涉嫌尋釁滋事罪，已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

現場一段長達6分多鐘的視頻顯示，一名女子和代駕男子不知為何發生糾紛，爭執過程中，女子對男子拳打腳踢，還抄起一長條板凳毆打男子頭部，並聲稱「我一上海人被你這樣欺負啊？我男朋友是公安局的！」視頻還顯示，事發地點位於上海市普陀區新會路與膠州路交叉口附近，現場有人稱已經報警。

《極目新聞》報導，有多名網友轉發了這段視頻，其中一名目擊者表示，自己也是一名代駕，事發時就在現場，女子叫代駕不給錢反而還打人。據悉，涉事女子當天處於醉酒狀態，其所述內容與真實情況不符，目前女子已被警方控制，被打代駕男子暫無大礙，此事還在進一步處理中。

對此，普陀公安回應，當天警方獲報膠州路某商鋪門口有人被打，民警迅速到場處置，經查41歲的宋女醉酒後與代駕司機發生囗角，後用長凳砸擊、踢踹等方式對他及另名勸架的代駕司機實施毆打，造成2人不同程度受傷，期間宋女還謊稱其丈夫為公安民警，所幸2名傷者無大礙，目前女子因涉嫌尋釁滋事罪已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

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