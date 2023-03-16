瑞士信貸銀行（Credit Suisse）在大股東沙烏地國家銀行排除再挹注資金的消息打擊下，股票遭到拋售，今天終場股價暴跌24.24%，收在1.697瑞士法郎。受瑞信危機恐慌衝擊，美股道瓊一度重挫725點，尾盤跌幅收斂，收盤下跌280點。外傳瑞信之前已呼籲瑞士央行公開表示對其支持，瑞士央行15日表示，瑞士信貸當前的資本率與流動性狀況仍符合要求，如有必要，央行將提供額外流動性。

瑞士金融監管機關FINMA和瑞士央行15日緊急召開會議後發布聲明：「瑞信當前的資本率與流動性狀況仍符合FINMA要求，央行將在必要時向瑞信提供額外流動性。」

上周美國矽谷銀行倒閉後，投資者已經緊張不安。瑞士當局在聲明中強調，「美國某些銀行的問題，不會對瑞士金融市場構成直接蔓延風險」。

外傳瑞信除了呼籲瑞士央行公開表示對其支持外，也希望瑞士金融監管機關 FINMA 做出類似回應，如今瑞信獲得瑞士當局相挺，流動性危機暫時緩解。