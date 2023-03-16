台灣高鐵車安保全因標案金額未隨基本工資調漲而導致2度流標，業界試圖溝通調整金額卻遭拒絕，保全界議論紛紛，認為高鐵公司「不曉基層疾苦」，因為保全若遲到就會被扣薪2000元，還要再以分鐘計算累計扣款，因此在待遇逐漸拉近的情況下，原本較高薪的高鐵車安保全現在寧可轉職為工作較輕鬆單純的一般保全。

高鐵車安保全於2020年5月引進，高鐵公司為提升列車及車站防護機制，聘請特勤或武術背景的菁英人員上車，並配備甩棍、防刺擋板等武器，好在各種情況下第一時間保護旅客、爭取避難時間，獲得社會好評。

據了解，高鐵保全工作項目繁多，包括車站巡邏、基地保護、行控中心，以及用摩托車代步的路權保全，當中又以隨車保全與民眾最為息息相關，他們在車廂間反覆走動巡視，不能坐下休息，僅能趁空躲進廁所喘口氣，遇到各種衝突第一時間都要挺身而出，在乘客心中早已成為「安心」的代名詞。

車安保全採3年一約，如今又到了換約時期，但高鐵無視物價飛騰、基本薪資調漲的大環境，對標案總金額並未隨之調整，業界試圖與高鐵公司溝通，高鐵卻態度強硬，認為承接高鐵標案就是「活廣告」，保全公司不該計較獲利，各大保全公司因而紛紛退場。

據了解，政府標案多半是採共同供應契約，每年會隨基本工資調整勞動成本，漲幅約落在4%到7%間，但高鐵是採預算核定制，由董事會決定預算，調幅這才遠低於平均標準。

業界人士透露，3年前高鐵引進車安保全時，待遇約為5萬元左右，比起一般保全的4萬3千元略高，但經過這幾年的基本工資調漲，一般保全薪資已拉高到4萬8千元左右，但高鐵在未來3年卻不打算提高車安保全待遇，讓工作辛苦繁重的車安保全寧可轉換跑道，回去當工作單純輕鬆的普通保全人員。

保全業界認為高鐵對外包廠商斤斤計較，並開出超苛刻合約，規定保全人員「遲到就扣2000元」，甚至「以每分鐘10元累加計算」，等同遲到當日就是「做白工」，還有保全人員單月遭扣薪高達2萬元，但高鐵對自己家的高管卻極盡優渥。

台灣高鐵董事長江耀宗和總經理鄭光遠2016年自願減薪，2020年卻被發現用獎金補足原薪，一度引發社會熱議。（圖／黃耀徵攝）

如高鐵董事長江耀宗和總經理鄭光遠，他們在2016年自願減薪，薪資從70萬分別調整到35萬元與32.1萬元，高鐵公司卻另編獎金給2人，江和鄭每月都「恰好」補足原薪，江年收入超過800萬、鄭年收入超過700萬元。

此事在2020年曝光後引發社會譁然，高鐵董事會才緊急做出調整，宣告董事長和總經理的獎金標準調整成與員工一致，績效獎金最高3個月，2人的年薪這才落在544萬元到595萬元間，與過去相差約200萬元。

高鐵「苦基層不苦高管」的態度也讓保全界寒心，導致車安保全二度流標，至今仍未找到「接標俠」，業界則盼高鐵能正視問題，用合理的價格招聘優良廠商，避免「劣幣驅逐良幣」，也讓乘客身處未知的危險之中。

高鐵公司回覆表示，此案仍在採購程序中，為維護投標廠商之公平性，不便就預算金額多作說明，也強調高鐵列車保全值勤一切正常。

高鐵保全配備甩棍、防刺擋板等武器，工作內容繁重複雜。（圖／報系資料照）

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