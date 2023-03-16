時報周刊曾在2021年曾拍到台灣、巴西混血男星田舞陽帶著疑似女友的對象見父母、妹妹，前不久本刊讀者在台北市信義區巧遇他也帶著一名短褲辣妹逛街中，雖然頂著低溫，但該名女性友人穿著短褲、白色短靴，秀出長美腿，上身的皮外套裡頭也是一件小可愛，相當性感，比起包緊緊的田舞陽，果然是「愛水毋驚流鼻水」。

讀者透露兩人互動自然，在田舞陽站在路邊用手機處理事情時，女性友人就在旁安靜等待，均未戴口罩的兩人不時說說笑笑，仔細一看，兩人雖然打扮一個在夏天、一個在冬天，但其實顏色也有搭配，田舞陽一身白，女性友人則戴著白色帽子，腳踩白色靴子。

田舞陽去年發行寫真集收下不少婆媽粉絲，躍升為「婆媽天菜」，同時也擄獲不少男粉絲，田舞陽就分享有次和薔薔在象山山口出外景，突然有個司機大哥對著他們大喊：「我有買你的寫真集！」田舞陽說一開始以為是薔薔的粉絲，直到聽到對方喊了他的名字，才驚喜發現因為寫真集吸引到不同的粉絲族群。

辣妹打扮時髦性感，似乎完全不怕冷。（圖／讀者提供）

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