年初時比特幣價格僅16,500美元出頭，15日已來到24,400美元左右，累計躥升50.4％。相較之下，那斯達克指數今年來累漲12％，標普500指數僅上升2.5％，而市場波動時被視為安全資產的黃金，今年漲幅也只略高於3％。
今年漲幅壓過比特幣的商品或股票指數並不多，以各股來看，臉書母公司Meta今年累漲55％，特斯拉漲幅高達66％。
儘管近期加密幣友善銀行Silvergate和標誌銀行（Signature Bank）相繼落難，在金融市場掀起動盪，但今年以來比特幣累計大漲逾50％，表現遠遠優於股票和黃金。
年初時比特幣價格僅16,500美元出頭，15日已來到24,400美元左右，累計躥升50.4％。相較之下，那斯達克指數今年來累漲12％，標普500指數僅上升2.5％，而市場波動時被視為安全資產的黃金，今年漲幅也只略高於3％。
今年漲幅壓過比特幣的商品或股票指數並不多，以各股來看，臉書母公司Meta今年累漲55％，特斯拉漲幅高達66％。
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