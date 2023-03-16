年初時比特幣價格僅16,500美元出頭，15日已來到24,400美元左右，累計躥升50.4％。相較之下，那斯達克指數今年來累漲12％，標普500指數僅上升2.5％，而市場波動時被視為安全資產的黃金，今年漲幅也只略高於3％。

今年漲幅壓過比特幣的商品或股票指數並不多，以各股來看，臉書母公司Meta今年累漲55％，特斯拉漲幅高達66％。