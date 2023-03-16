寶馬預期今年交車量將略微增加，汽車部門的獲利率將增加8％至10％，高於去年提出的7％至9％。不過寶馬也表示，供應鏈中斷將推高成本，而且展望並未考量主要市場跌入嚴重衰退。
寶馬財務長彼得（Nicolas Peter）預期能源和晶片供應將漸趨穩定，但物流瓶頸和高原物料價格將加重成本負擔。
德國豪華車廠寶馬（BMW）對今年展望審慎樂觀，該公司15日指出，2030年前電動車占新車銷售比重逾5成的目標，可望提前達標，且氫燃料車將在2026年至2030年開始量產。
寶馬預期今年交車量將略微增加，汽車部門的獲利率將增加8％至10％，高於去年提出的7％至9％。不過寶馬也表示，供應鏈中斷將推高成本，而且展望並未考量主要市場跌入嚴重衰退。
寶馬財務長彼得（Nicolas Peter）預期能源和晶片供應將漸趨穩定，但物流瓶頸和高原物料價格將加重成本負擔。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。