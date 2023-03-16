寶馬預期今年交車量將略微增加，汽車部門的獲利率將增加8％至10％，高於去年提出的7％至9％。不過寶馬也表示，供應鏈中斷將推高成本，而且展望並未考量主要市場跌入嚴重衰退。

寶馬財務長彼得（Nicolas Peter）預期能源和晶片供應將漸趨穩定，但物流瓶頸和高原物料價格將加重成本負擔。