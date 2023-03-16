根據裁員追蹤網站Layoffs.fyi數據，開年迄今全球485家科技公司共裁員138,302人。相較之下，去年1,024家科技公司合計削減154,336名人力。自1月中旬以來，科技業裁員數暴增5倍，今年的數據不久後就可能超越去年水準。

今年宣布裁員的科技業不乏知名大廠，包括臉書母公司Meta、谷歌母公司Alphabet、微軟、亞馬遜、IBM、思科、eBay、戴爾、Salesforce、Coinbase、思愛普（SAP）、PayPal和Spotify等。