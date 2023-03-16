民進黨立委高嘉瑜近日受邀前往美國參加美國國務院國際領袖人才訪問計畫（IVLP），不料她卻在15日發生意外，不只腳踝腫的像「麵龜」，小腿處更出現一道血痕，雖然此行美國國務院有提供保險，但她看診後仍需支付75美元（約新台幣2295元）的自付額，幸好傷勢不嚴重，只要配戴護具、拐杖約1個月即可康復。

高嘉瑜昨（15）日在臉書表示，她在德州機場準備前往加州時，在機場的電扶梯上行李不慎倒下壓到腳，讓她當場一陣天旋地轉，結果不只腳踝腫的像麵龜，她在留言處貼出的照片中還可發現，小腿處有一道長長的血痕，讓網友看得怵目驚心。

稍早高嘉瑜在臉書貼出後續狀況，透露一到加州後就馬上前往就醫，拍攝X光等待結果，前後花了約3個小時，幸好醫師指出沒有骨折，但建議冰敷、配戴護具及枴杖，約3至4周才能完全康復；她也指出，因為此行美國國務院有保險的關係，所以她只需要支付75美元的自付額，讓她感嘆說「出門在外，尤其美國，保險真的很重要！」

網友看到後全都被高嘉瑜的傷勢嚇到，驚呼「務必先「長時間冰敷」，後續才會舒緩」、「看起來好痛，委員早日康復！」「真的好腫，趕快冰敷」、「還是台灣健保好」、「先忍一下，回來之後健保會好好照顧妳的」。