韓聯社引述南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）的說法報導，這枚飛彈射向朝鮮半島東岸水域，軍方正在分析飛彈類型、射程等參數。
報導提到，北韓這次試射飛彈，可能是針對南韓總統尹錫悅與日本首相岸田文雄今天舉行會談，也可能意在反制美國與南韓正舉行的「自由護盾」（Freedom Shield）聯合軍演。
韓國聯合通訊社（Yonhap）報導，南韓軍方表示，北韓今晨又試射一枚彈道飛彈；這是北韓今年第6度發射彈道飛彈。
韓聯社引述南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）的說法報導，這枚飛彈射向朝鮮半島東岸水域，軍方正在分析飛彈類型、射程等參數。
報導提到，北韓這次試射飛彈，可能是針對南韓總統尹錫悅與日本首相岸田文雄今天舉行會談，也可能意在反制美國與南韓正舉行的「自由護盾」（Freedom Shield）聯合軍演。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。