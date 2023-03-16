韓聯社引述南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）的說法報導，這枚飛彈射向朝鮮半島東岸水域，軍方正在分析飛彈類型、射程等參數。

報導提到，北韓這次試射飛彈，可能是針對南韓總統尹錫悅與日本首相岸田文雄今天舉行會談，也可能意在反制美國與南韓正舉行的「自由護盾」（Freedom Shield）聯合軍演。

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