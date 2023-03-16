許多人習慣每天喝杯咖啡開啟新的一天，同時也會擔心喝太多咖啡對身體有不良影響，甚至骨質疏鬆。骨科醫師嚴可倫表示，成人一天的咖啡攝取量不超過2杯，並好好補充鈣質，對於身體影響不大，「沒有補鈣造成的骨質疏鬆比喝咖啡嚴重多了！」

嚴可倫在臉書發文指出，他有位「視咖啡如命」的朋友，可以兩天不吃飯，不能一天不喝咖啡。每次和這位朋友見面，對方都很緊張問他「我喝那麼多咖啡，到底會不會骨質疏鬆啊？」

嚴可倫表示，「咖啡造成骨質疏鬆」這件事，在醫學上並沒有定論；雖然咖啡含有草酸，會跟鈣結合後排出體外，造成鈣質流失，但是每天1、2杯咖啡，能帶走的鈣很少。只要有好好補鈣，並不會造成問題。

他也提醒，雖然咖啡族不用太擔心骨鬆的問題，但喝太多咖啡可能造成失眠、焦慮、頭痛、心悸等問題。

根據衛福部食藥署指出，成人每日咖啡因攝取量不宜超過300毫克，孕婦200毫克，12至18歲青少年則應在100毫克以內。

便利超商現場調製的咖啡需有咖啡因含量之標示，並以顏色區別每一杯咖啡因的含量：紅色含有201毫克以上、黃色含101至200毫克、綠色則低於100毫克。成人若每天喝3杯「綠色」標示的咖啡，尚不需要擔心咖啡因過量；若喝一杯「紅色」標示的咖啡，則已接近一日上限，不宜再喝其他含咖啡因的飲料。