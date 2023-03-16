第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於近日圓滿結束，楊紫瓊成為第一個拿下最佳女主角獎的亞裔影后，許多大咖藝人如周星馳、甄子丹、吳彥祖、李冰冰等人紛紛祝賀她。豈料，卻有眼尖的網友發文表示曾和她合作過《臥虎藏龍》章子怡沒有任何表態，貼文竟被章子怡舉報刪帖。

楊紫瓊以《媽的多重宇宙》獲得了最佳女主角，李玟、周星馳、甄子丹、吳彥祖、向太、李冰冰、章澤天，兩岸三地的藝人都在社交媒體上發文祝賀楊紫瓊，李玟曾為楊紫瓊出演的《臥虎藏龍》電影獻唱主題曲《月光愛人》發了長文祝賀，而《臥虎藏龍》的導演李安得知楊紫瓊獲獎後，第一時間就透過助理李良山祝賀楊紫瓊，不過，做為女配角章子怡卻一直保持沉默，沒有祝賀楊紫瓊。

事實上，章子怡不只和楊紫瓊合作了一部《臥虎藏龍》，她們還合作了《藝伎回憶錄》，且鞏俐也參演了此片。照理說，兩人私交應該不錯，但外界推測，章子怡和楊紫瓊沒有過節，不過兩人同樣優秀，競爭關係太過強烈。

但就在昨天，網友發文表示：「楊紫瓊得了奧斯卡，章子怡居然沒祝賀。」此文竟然被章子怡舉報刪除，網友們紛紛猜測，認為章子怡心情欠佳，因為當時她們倆實力不分軒輊，一同闖蕩好萊塢，最後楊紫瓊拿下奧斯卡影后，章子怡卻回歸家庭相夫教子。

網友發文被章子怡檢舉。(圖/微博)

而且兩人作為Dior秀場為二被邀請的大陸藝人，相較於楊紫瓊，章子怡受到較少的重視，尤其在楊紫瓊拿到影后，Dior官方IG連發六條祝賀。而且楊紫瓊上個月拍的時尚雜誌Bazaar，又被Dior重發貼文，可見 Dior相當關注楊紫瓊的動態。

此事一出，網友們也紛紛留言回應，「我覺得那個人本來就是惡意揣測別人啊」、「人家私底下自己祝賀就可以了一定要全世界發文嗎」、「章子怡沒問題。」、「祝福可能私下送了，且就算私下不送也沒什麼，到她這個咖位和階段，可以玩玩隨心所欲，再沒必要去做些面子工程。」、「網友們別太多管閒事​。」