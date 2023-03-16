一名網友表示，現在社區大樓都有管理員能代收包裹，好奇住透天厝的人，如果不在家該怎麼收宅配，貼文引發網友熱議，不少人會選擇寄到超商或是寄到公司，但也有住透天厝的網友現身說，包裹都是直接請宅配人員放門口，一直以來都沒有被偷過。

原PO昨（15）日於PTT八卦版指出，住社區大樓有管理員代收包裹，以南部來說都是透天厝居多，若平日上班時間沒人在家，宅配該怎麼收件？是直接放門口嗎？還是請鄰居代收？「感覺住透天厝好像很麻煩。」

貼文曝光，網友也紛紛留言，「黑貓就請他借放超商，新竹物流就借全家，其他都轉貨運單或自己開車去領」、「送到公司， 部門每天都有包裹」、「沒超商取貨就不會想買了」、「家裡沒人寄公司，有人請家人收」、「超商領，不然就遠端開關門，裝個遠端監視器請宅配人員放車庫」。

也有住透天厝的人說，包裹都直接請宅配人員放門口，「不收錢的都直接丟門口」、「放門口，有監視器，沒人偷過」、「真的都丟門口，東西沒掉過」、「我是門口裝監視器，然後裝wifi控制鐵捲門快遞到的時候遠端看一下監視器，把鐵捲門打開讓他把貨件放下」、「認真回就是丟門口」。