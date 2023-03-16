仁寶2022年第四季合併營收2487.06億元，季減14.54％、年減32.39％，歸屬母公司稅後淨利10.74億元，季減47.34％、年減66.37％，每股盈餘0.24元，均創近11季低點。不過，毛利率4.01％為5年半高點，營益率0.88％，優於第三季0.77％、低於前年同期1.07％。

合計仁寶2022年合併營收1.07兆元、年減13.15％，創歷史次高，毛利率3.76％為近6年高，但營業利益92.18億元，年減30.94％至為近5年低點，營益率0.86％為近30年低。歸屬母公司稅後淨利72.88億元、年減42.31％，每股盈餘1.67元，均為近3年低點。

仁寶董事會同步通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利1.2元，其中以盈餘配發1元、資本公積配發0.2元，盈餘配發率約71.86％，以15日收盤價24.25元計算，現金殖利率約4.95％。公司將於6月21日召開股東常會。

仁寶表示，終端需求減緩使上季出貨下滑，NB/PC及非PC營收分占66％、34％。去年總出貨量9400萬台、年減21％，其中PC為3900萬台，NB/PC營收貢獻自70％降至68％，非PC自30％升至32％。毛利率提升主因產品組合優化、新事業貢獻增加、自動化效率改善。

仁寶2023年前2月自結合併營收1297.06億元、年減21.43％，為近3年同期低。展望後市，仁寶預期PC產品首季出貨約季減7～9％，第二季預期將回升、季增約5％，下半年持續好轉，惟全年保守預估將下滑10～15％，但幅度仍有機會收斂至5％內。

非PC產品方面，首季因適逢淡季估季減雙位數百分比、第二季與首季相當，下半年會優於上半年。仁寶表示，將持續調整優化產品組合，全年出貨預期會小幅下滑，但目標持續改善獲利。成長動能主要來自智慧手機、穿戴產品、伺服器、車電產品，均會有雙位數成長。

仁寶總經理翁宗斌表示，由於戰爭、通膨等因素未解，目前對今年營運仍採較保守態度應對，聚焦控管成本及存貨，首季營運有機會為全年谷底並逐季回溫，上下半年營收比重估約45％比55％。

翁宗斌認為，仁寶今年營收仍可望站穩兆元關卡，近年聚焦透過產品組合優化、自動化及數位化提升獲利，在營收及毛利率間取得平衡，短期目標將毛利率提升至5％。由於非PC事業毛利率較高，中長期目標NB/PC及非PC貢獻達6比4。