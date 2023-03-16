展望今年，智冠MyCard數位點數以最完整的遊戲支付結合在地化的客製行銷活動，為遊戲發行商提供全方位的宣傳資源。除了積極串接全球遊戲大作及各類型遊戲作品，也將進一步拓展海外服務版圖，建立國內外綿密的銷售通路，提升新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、越南等地合作佔比，透過台灣靈活且具創意的特色化網路服務開啟全球合作。

研發子公司網龍除了自有產品研發，也會持續運用豐富的IP創作資源，透過IP授權、合作開發及新創扶植等多元合作模式，讓每代IP遊戲能夠不斷累積玩家規模，更加貼近市場趨勢。旗下《吞食天地多元宇宙》、《武林群俠傳Online》等作品3月陸續開放全新改版內容，帶動玩家回歸；而開發中遊戲新作《尋秦記》，將以黃易小說IP結合MMORPG玩法，為玩家帶來豐富的遊戲體驗，並同步籌備旗下產品海外授權營運機會。

代理子公司遊戲新幹線穩定營運去年底上線手遊《純白和弦》延續新作效應，未來持續強化旗下經典遊戲延伸創新數位行銷體驗。智凡迪近年則以社群客服面向，提供多語系遊戲客服、整合行銷、社群經營及電競賽事等服務，協助遊戲發行商在地化行銷。

網路廣告行銷子公司一帆數位專注MarTech技術應用，掌握線上新媒體發展趨勢，不斷開發並擴充最新廣告技術與行銷優化工具。團隊致力於追求服務差異性，持續推廣LINE帳號、KOL網紅合作、社群規畫及區域型潛力媒體合作等業務，並積極拓展跨國市場及多元產業合作機會。

金融科技子公司藍新全力發展第三方支付與電子支付核心應用，提供跨足線上到線下全方位的數位金融服務，去年持續衝刺線上代收付交易規模，整體交易額維持雙位數年增成長，今年將加速推動線下多元支付應用場景建置。

「NewebPay藍新金流」以完整的支付工具，深入連結商店及消費者需求，並持續優化平台端應用服務，為提供更多開店便利性，近年來也陸續開通物流服務，已完整涵蓋四大超商店到店，及超商大宗寄倉等服務。簡單行動支付旗下「ezAIO簡單收」第二代多元支付無線端末設備，去年已陸續推廣至實體商店，將持續整合擴充更多加值服務；電子錢包「ezPay簡單付」除了國內及跨境收款服務，也已提供跨機構轉帳功能，今年還將開放跨機構購物，讓特約商店可收受其他電支或金融機構電子錢包的交易，讓民眾生活消費使用上更加便捷。