統一美債10年Aa-A ETF採每季配息，今年加入收益平準金機制後配息更為穩定。此次為自2019年掛牌以來第14次配息，每單位配發金額上調至0.35元，高於前2次的0.3元及0.27元。

統一美債10年Aa-A ETF基金經理人許雅惠表示，聯準會主席鮑爾於國會聽證時，暗示若有需要不排除加快升息，使市場將聯準會3月升息幅度預期升至2碼。但矽谷銀行倒閉事件發生，金融市場系統性風險發生機率上升，使市場對升息預期降回1碼、甚至因此不升息。

許雅惠指出，矽谷銀行已由聯邦存保公司（FDIC）接管，美國財政部及聯準會也迅速出面，發布相關穩定銀行體系措施，力阻金融風險擴散。不過，市場仍擔憂事件延燒會引發金融危機，使近期避險情緒上升，資金轉往債市推動美債殖利率走低。

除了矽谷銀行倒閉的外溢效果以外，後續將公布的通膨數據也是影響聯準會後續決策的關鍵因子。整體而言，目前已處於升息末段，為債券投資的甜蜜點。此時債券投資人可收穫較高息收，若後續聯準會展開降息，投資等級債價格還有望上揚。

統一投信提醒，近期股債市受矽谷銀行危機影響波動較大，投資人若擔憂單筆進場時機風險較高，可利用定期定額方式布局，分散投資風險。此外，參與配息時須注意基金配息率不代表實際報酬率，ETF在除息後，配息金額也會從淨值扣除，使淨值出現較大變動。