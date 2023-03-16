廣達董事會同步通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利6元，盈餘配發率79.89％，為近3年高點。以15日收盤價81.3元計算，現金殖利率達約7.38％。公司將於6月16日召開股東常會。

廣達2022年第四季合併營收3261.05億元，季減14.65％、年減3.7％，營業利益99.4億元，季減3.43％、年減3.72％，仍分創歷史第三高、第五高。毛利率「雙升」至6.48％，創歷史第三高，營益率3.05％優於第三季2.69％、持平前年同期，為同期次高。

在營收規模及本業獲利持穩高檔，配合業外收益同步穩健挹注，廣達第四季歸屬母公司稅後淨利89.86億元，季減2.89％、年減3.19％，每股盈餘2.33元，雙創歷史第四高、同期次高，表現持穩高檔、優於市場預期。

累計廣達2022年合併營收1.28兆元，年增達13.37％、再創新高，惟營業利益311.88億元，年減16.33％、仍創歷史第三高，毛利率5.54％、營益率2.44％均為近3年低點。不過，歸屬母公司稅後淨利289.57億元，年減13.95％，每股盈餘7.51元，雙創歷史次高。