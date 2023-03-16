一名女網友日前與男友約會時，發現對方點餐只點自己的，當下暴怒調頭走人，但她的氣喘噴劑在對方手上，男友後來苦苦哀求她回來，道歉說下次不會了，她不領情回應「沒關係，我就去死一死，反正你也不在乎…有點喘了」還要男友自行找到她；網友怒罵她太過偏激，是嚴重的情緒勒索。

該女網友在Dcard發文，她日前休假與男友約會，男友點餐時只買了自己要吃的，一直到付錢都沒有問過她，她當下氣到掉頭走人，男友後來傳訊息問她去哪裡，還解釋有問過她，她回應「我最好是有不理人…你自己想辦法找到我」，男友說氣喘噴劑在他手上，她回應「沒關係，我就去死一死啊，反正你也不在乎」，男友後來道歉稱態度不好，但她仍堅持不去找對方噴藥。

她發現男友點餐只點自己的，當下暴怒掉頭走人，但她的氣喘噴劑在對方手上，她傳訊息給對方「我就去死一死啊，反正你也不在乎…有點喘了」。（翻攝自Dcard）

該女網友傳訊息說「我死也是你害的，現在有點喘了」，男友要她不要鬧了，道歉說下次不會了「不要玩了，真的會出事」，但原PO仍說「自己找到我」，要男友做什麼事，就要承擔什麼後果，認為對方從點餐上就能看出沒把她放在心上，發文說「如果我真的出意外，看他要怎麼跟我家人交代？」

其他網友留言「男友都知道低頭了，你還不給台接下也太偏激」、「放過男友吧！妳不值得，情勒沒有比較高傲」、「妳有病吧…問妳在哪不說又要對方找到妳」、「我只覺得妳男友很可憐，承受太多妳的情緒，有的時後互相一下，感情也不用那麼多問題」、「自己耍白癡人家幹嘛跟你家人交代」。