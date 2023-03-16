據稱由俄羅斯Su-27戰機飛行員近距離拍攝的美國MQ-9「死神」（Reaper）無人機影片

就在俄羅斯蘇（Su）-27戰機和美國MQ-9「死神」（Reaper）無人機在黑海上空近距離遭遇，導致美方無人機墜海1天後，僅有4秒的現場錄影出現，引發廣大關注。

據《動力》（The Drive）網15日報導，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）說，這危險的情節是俄羅斯飛行員在國際空域挑釁、危險和不安全行為模式的一部分。而新出現的影片15日稍早最先由親俄的Fighterbomber在Telegram社群網上公開，從影片內容看來，這應該是由俄羅斯Su-27戰機飛行員拍攝的。

由於當天出現了兩架Su-27，從影片看來，這很可能是由第二架Su-27飛行員所拍攝的。同時影片證實，雙方如美國官員所說的，飛得很近。另外顯而易見的，就是Su-27和「死神」的飛行速度有很大的差異，而這或許是碰撞的原因之一。也許就在無人機調整速度，或是飛行高度時，俄羅斯飛行員不小心撞上無人機。而熟悉MQ-9操作的消息人士說，就算是很小的功率變化，也會導致 MQ-9 相當快地減速。

美國官員說，Su-27在撞上無人機的螺旋槳前，曾直接飛在MQ-9前方，並傾倒燃油。不過，分析指出，影片並未顯示如美方所說的，俄方戰機進行了任何挑釁行動。

然而，由於影片的真偽尚未經證實，而五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）說，美國國防部目前正準備要公開由MQ-9拍攝的影片，屆時或許可以更了解當時的實際狀況。