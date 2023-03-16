微星2022年第四季合併營收407.9億元，季增5.77％、年減26.21％。然而，毛利率8.11％、營益率0.91％，分創11年、近10年低點。稅後淨利5.45億元，季減達66.12％、年減達85.95％，每股盈餘0.64元，分創近8年、近9年低點。

累計微星2022年合併營收1804.11億元、年減10.6％，營業利益106.95億元、年減46.45％，稅後淨利99.62億元、年減41.12％，每股盈餘11.79元，均創歷史次高。不過，毛利率14.26％、營益率5.93％，均為近4年低點。董事會決議擬配息6.6元，為歷年次高。

觀察微星去年各產品營收占比，以主機板／顯示卡等零組件產品占53％最高，筆電為主的系統產品約42％居次、其他為5％。若以地區別觀察，則以亞太區達38％最高、美洲區32％居次，泛歐（EMEA）區為30％。

微星董事長徐祥指出，去年所有廠商都在去化過高庫存，由於同業清理力道甚強、許多產品幾乎打對折，微星因此提列高於正常水準的銷貨折讓，使得下半年營運明顯下滑，尤其第四季獲利表現明顯不佳。

不過，由於微星提早採取對策，歷經3季努力，筆電、板卡庫存水位去年底已恢復約2個月的健康水準，今年首季出貨均為新品，可望使毛利率恢復正常水準。其中，顯卡主流產品需求強勁，甚至再度出現供給吃緊狀況。

展望後市，徐祥認為，雖然因比較基期高，預期首季營收將年減1～2成，但隨著第二季輝達（NVIDIA）主流新產品將陸續發表推出，且公司準備相當多筆電新產品將發表上市，主機板需求亦將優於首季，看好第二季起將逐步回升，產品組合轉佳將帶動毛利率逐季改善。

對於三大產品線今年展望，微星總經理黃金請預期，筆電營收受惠新品齊發帶動可望持平，顯卡出貨預期將減少，但營收因平均售價（ASP）提高而可望持平。主板去年基期偏低，隨著歐、美DIY市場需求回升，今年營收將優於去年。