為了緩解投資人對瑞信的擔憂，瑞士金融監管機構FINMA和該國央行發布聯合聲明，稱瑞信符合對具有系統重要性的銀行所實施的資本和流動性要求，「如果需要，瑞信可以從中央銀行獲得流動性」。

知情人士表示，在一個主要的公部門和至少一家銀行向瑞士政府施壓、要求採取行動之後，瑞士金融監管機關做出了以上聲明。在上周矽谷銀行倒閉後，瑞信便陷入信任危機。

瑞信對瑞士央行和FINMA發表了支持性的聲明表示欣慰。

周三（15日）在蘇黎世市場，瑞信股價收盤重挫24%，為1.7瑞郎，盤中一度跌31%。在瑞士金管機關發布聲明後，瑞信ADR跌幅收斂，終場跌14%，為每股2.16美元，盤中一度跌30%。

瑞士信貸將成為自2008年金融危機以來，第一家獲得此類金援的大型跨國銀行，儘管在包括新冠疫情等市場壓力升高的時期，各國央行也為銀行業挹注流動性。

稍早前，受瑞信崩潰拖累，泛歐STOXX 600指數大跌2.92%，歐洲銀行股指數重挫7%，而這家瑞士旗艦銀行的5年期信用違約交換（Credit Default Swap,CDS）創下歷史新高。