在全球政經局勢不穩定與產業庫存去化的環境下，信錦2022年合併營業收入為98.1億元，年減3.8%，營業毛利為16.2億元，合併毛利率約16.5%，營業利益為3.4億元，營業利益率約為3.5%，業外受惠於匯兌收益貢獻，稅前盈餘約6.1億元，歸屬於母公司稅後盈餘約3.7億元，分別年成長57.9%及47.5%，以期末股本計算，每股盈餘約3元。

信錦董事會通過每股配發3元現金股息，以3月15日收盤價61元計算，殖息率達4.9%。

展望今年，信錦表示，2023年研調機構指出由於全球景氣的不確定性及疫情帶動的需求退場，使得顯示器產業展望相對保守，公司將努力持續創新研發以因應未來的挑戰，同時加速東南亞廠區的營運及改善據點的生產效率，強化供應鏈的安全與韌性，並減少地緣政治可能帶來的風險。

信錦指出，在整體產業表現受到總體環境動盪的影響下，公司以良好的營運基礎及健全的財務體質支持，致力於提升股東權益價值，公司將持續整合集團資源，提升產品開發效率，布局產品應用範疇，儲存營運量能並強化財務結構。