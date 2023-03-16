受高通膨以及中國防疫政策影響，2022年全球智慧型手機市場生產量表現不如預期，連帶降低手機相機模組出貨量，僅達44.6億顆。

近年消費者較過去更加重視智慧型手機的拍照與攝影性能，加上智慧型手機產品已趨於成熟，品牌廠難以推出大幅創新的產品，為了創造消費者換機誘因，品牌廠將產品亮點聚焦在相機性能的提升上；因此在鏡頭配置上，品牌廠仍維持以1顆高畫素的主鏡頭搭配兩顆低畫素的功能鏡頭，如：vivo在2023年3月初發行的v27新機，其主要係用1顆50MP的廣角主鏡頭搭配1顆8MP的超廣角鏡頭及1顆2MP的微距鏡頭，亦或是小米在2023年1月初發行的Xiaomi Redmi K60 Pro，其是以1顆54MP的廣角主鏡頭搭配1顆8MP的超廣角鏡頭及1顆2MP的微距鏡頭。

TrendForce表示，透過這樣一高+二低的配置方式，品牌廠能讓智慧型手機維持在三鏡頭的規格設計並同時兼顧硬體成本，因為3鏡頭的設計較能讓消費者感受到相機的性能，且搭配畫素不高的功能鏡頭不會大幅提高硬體的成本，此外，三星、小米、vivo、Oppo等品牌皆在智慧型手機上導入更先進的潛望式鏡頭模組，以呈現光學成像的品質，手機品牌廠亦與知名的相機大廠跨界合作，如：小米與徠卡、vivo與蔡司，雙方共同調校成像的品質與細節。

展望今年，在預期全球經濟緩步回穩下，智慧型手機生產量有望年增0.9%，受惠於低階手機鏡頭數量提高，TrendForce預估今年手機相機模組出貨量將年增3.6%，達46.2億顆。

TrendForce認為，中階產品將繼續以三鏡頭為主流設計，由於主鏡頭承擔了智慧型手機拍攝性能的重要責任，故品牌在搭載上依舊會使用較高畫素的鏡頭，並以4900萬~6400萬的畫素規格為主要區間。

此外，TrendForce亦觀察到品牌廠亦推出愈來越多億級畫素的智慧型手機，如：Honor在2023年2月推出的X8a，其以1億畫素主鏡頭作為行銷亮點，而三星中階機種Galaxy A73 5G亦搭載了108MP的主鏡頭，可以看到品牌廠在主鏡頭畫素的配置上有升級的趨勢。

TrendForce指出，目前品牌廠仍以相機作為硬體升級的主要焦點，以拍照、攝影性能作為手機產品的宣傳特色，並以夜景、星空模式等特殊場景突顯產品亮點，除了透過強化相機模組本身的光學性能來達成上述需求外，也透過AI演算法、軟體的方式來輔助，以提升成像的品質。