薑黃常被拿來當作藥材，也是製作咖哩的主要香料之一，薑黃中的「薑黃素」好處超多，能抗發炎、抗氧化、止痛、改善失智、降膽固醇及抗癌等。家醫科醫師李思賢指出，單獨攝取薑黃或是薑黃素的效果非常有限，和黑胡椒一起攝取，可以增加薑黃素的吸收率達200倍。

李思賢在臉書發文指出，薑黃在印度常被用來處理各式各樣的健康問題，像是皮膚、消化道、發炎或是傷口。薑黃素的功效除了大家熟知的抗發炎、抗氧化、止痛，其實還能改善失智、改善退化性的神經病變、抗憂鬱、保護血管內皮、降低膽固醇、改善心血管功能、抗癌、防糖尿病、關節炎以及保肝等。

不過薑黃中真正含有薑黃素的量非常的少，大約只有2％至5％，加上生物利用率低，所以單獨攝取薑黃或是薑黃素的效果非常有限。李思賢提供一個小技巧，和黑胡椒一起攝取，可以增加薑黃素的吸收率達到200倍。

李思賢建議隨餐服用或是餐後服用，大部分的人以建議劑量攝取薑黃是不會有什麼問題的；如果懷孕或服用抗凝血藥物的人就不建議服用薑黃，真的要服用也必須經過醫師評估。