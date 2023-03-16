行政院長陳建仁日前在立院接受無黨籍立委高金素梅質詢，竟當場怒嗆對方講「疑美論」，引起各界議論。擔任高金素梅義務選服主任的國民黨台北市前議員羅智強怒批，「若在野黨立委連民進黨的美國政策都不能質疑，立法院乾脆把在野黨給廢了吧！」

羅智強昨（15）日在臉書表示，民進黨最近強打「疑美」新標籤，任何對綠營美國政策質詢的人，都會被貼上「疑美論者」的標籤，但真正的問題是「為什麼不能疑美？」

羅智強指出，不同國家、不同政權之間，利益本就不可能完全一致，利益相同時可以相信，但利益不同時當然就應該要選擇懷疑，就算美國是台灣重要的戰略夥伴，但不等於台灣應該對美國的要求照單全收，「為了台灣的利益，一旦美國的政策牴觸台灣的利益的時候，我們當然也要疑美，不是嗎？」

羅智強認為，中美對抗是大國之間的角力，台灣人民只卑微的希望不會成為下一個烏克蘭，難道在野立委不能對此質詢、懷疑嗎？「如果在野黨的立委連民進黨的美國政策都不能質疑，立法院乾脆把在野黨給廢了吧！」