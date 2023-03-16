天后蔡依林14日白色情人節出席珠寶品牌活動，一襲兩截式黑橘色「火鳳凰裝」露出結實的川字腹肌，而昨（15）日她在社群上加碼分享青綠色緞面禮服套裝，短版抹胸上衣展現她豐滿的上圍，更向粉絲問道「嚐一口嗎？」瞬間引起暴動。

蔡依林日前先是以黑色皮革平口搭配橘紅色羽毛魚尾裙，脖子上配戴該活動展上價值達1.5億的「維納斯的髮絲」祖母綠鑽石項鍊現身，該服裝兩截式設計也展露出她那超狂腹肌線條；隔天她在社群曬出青綠色亮面兩截式套裝禮服，上身小可愛炸出飽滿上圍，抓褶高腰裙則讓她的腹肌若隱若現，再加上頂級彩寶與鑽石配飾，使她氣場全開，而該貼文中她也俏皮詢問粉絲「伊甸園的青蘋果，嚐一口嗎？」接著有感而發寫下「女人之於寶石與花朵，呵護、溫柔、關愛，明白了」。

照片曝光後，短短一天就吸引上萬網友前來朝聖，紛紛留言大讚「姐的氣場好讚」、「怎麼可以這麼美⋯⋯我暈」、「美到屏幕爆炸了」、「就算有毒我也嚐」、「是誰的眼神鎖定我，卻怕咬一口這蘋果」、「忍不住的誘惑」、「美成這樣不過分嗎？」、「你到底在好看什麼？」。

事實上，蔡依林出席活動當天也被問及新專輯的進度，她開玩笑說「永遠在路上的專輯！到時候真的全部製作出來，再跟大家分享，這過程中我有蠻多學習的，也有非常多的不確定，請大家先聽聽別人的專輯！」接著坦言，希望可以在年底時問世，目前大部分都卡在歌詞還沒有很滿意。

周華健受邀寶格麗貴賓晚宴。（圖/品牌提供）

而（14）日晚間，寶格麗也特別於台北晶華酒店，以《Bulgari Eden the Garden of Wonders》為主題舉辦貴賓晚宴，現場隆重邀請到了歌王周華健擔任演唱嘉賓，當天他以一身黑色西裝及酒紅色襯衫，搭配BVLGARI MAGNIFICA系列頂級紅寶石與鑽石項鍊及OCTO系列腕錶出席寶格麗貴賓晚宴，久違不見的周華健在現場高歌演出，而62歲的他似乎保養的不錯，臉上無太多皺紋。