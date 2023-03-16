灰熊當家球星莫蘭特（Ja Morant）日前在IG直播時秀出槍枝，引發軒然大波，球團隨後給出無限期禁賽，並安排莫蘭特接受心理治療，根據《ESPN》記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，聯盟今（16）日宣布莫蘭特因做出對聯盟不利的行為，處以禁賽8場不支薪的懲罰。

聯盟總裁席爾佛（Adam Silver）發出聲明表示：「莫蘭特的所作所為是不負責任、魯莽且可能非常危險，鑒於他擁有龐大粉絲及巨大影響力，尤其是特別仰慕他的年輕球迷，這會產生嚴重的後果。他已經從這件事中學到教訓，明白自己對灰熊球團和NBA社群的義務和責任，遠遠超出在球場上的表現。」

根據聯盟調查，目前所掌握的證據並無法證明槍支是莫蘭特的，也沒有發現他在客場期間或隨隊時帶上槍枝，因此沒有理由來指控莫蘭特犯罪，聯盟宣布將莫蘭特禁賽8場，但包含先前已經缺席的6場比賽（包含今天交手熱火），所以莫蘭特最早能在21日面對獨行俠時復出，不過他還不會上場，需要花一些時間去調整身體狀態。

持槍事件後接受《ESPN》訪問，莫蘭特表示那把槍並不屬於自己，但持槍的行為已經是事實，並不會逃避責任，「我不是這樣的人，不提倡任何形式的暴力行為，但我必須得為自己的舉動負責，我犯了一次糟糕的錯誤，徹底毀壞我的形象，不過此後我將向大家展示真實的自己，改變外界對我的看法。」莫蘭特是聯盟力推的招牌新星，在利益至上的情況下，處罰力道輕是可預期的事。