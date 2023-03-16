AV女優三上悠亞日前投下震撼彈，宣布要從AV界引退，預計引退作會在8月公布，不過粉絲似乎也不用太過難過，如今又有後起之秀竄起，一名香港AV女優絵麗奈宣告將於日本出道，還傳出文化體育及旅遊局局長楊潤雄發新聞稿恭賀，掀起網友熱議。

日本片商Faleno昨(15日)在官網公布旗下新人絵麗奈出道作的預告片，影片內容只見她羞澀的自我介紹：「是第一個在日本AV出道的香港人」，甚至還爆料：「從小六開始就想滾床」，作風相當大膽，雖然是演出日本AV，不過卻是以全粵語演出，她提到因為喜歡看日本AV，正在努力學日文，就連社交網站上的自介及貼文也以日文為主，希望藉此拉近與粉絲距離。

文化體育及旅遊局局澄清絕無發布恭賀新聞稿。（圖／微博）

絵麗奈打著「第一個在日本AV出道的香港人」的口號出道，早已經掀起網友熱議，不過更震驚的是網路上瘋傳文化體育及旅遊局局長楊潤雄發恭賀的新聞稿，以「香港土生土長的第一位AV女優現身」為標題，內容則為「文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日恭賀絵麗奈於FALENO榮獲專屬女優身份」，對此，文體旅局親上火線澄清，強調絕對沒有發布「虛假」的恭賀新聞稿，並且已經報警處理。

絵麗奈出道後，Instagram多數火辣照片都已刪除。（圖／yua_mikami IG）

絵麗奈出道後身分也被起底，據悉真實姓名為素海霖（ Erena So），藝名「絵麗奈」源於「Erena」的音譯，其實在出道前早就小有名氣，不僅曾上ViuTV 訪談節目大聊被出軌的經歷，還拍過「無罩散步」的影片引發熱議，不過以 AV女優身份出道後，Instagram多數火辣照片都已被隱藏或刪除。