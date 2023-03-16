位於彰化外海的「台電二期離岸風電計畫」由台電和正崴(2392)集團旗下富崴能源合作，為首度由統包商富崴能源出面為借款人進行大規模的離岸風電聯貸案，對政府推動「離岸風電國產化」具高度指標意義。聯貸案由中信銀及台銀擔任統籌主辦及管理銀行。

由於台電二期開發規模達數百億元，聯貸案將分兩階段開放銀行參貸，首階段67.2億元聯貸案以水下基礎結構體採購為主，第二階段聯貸案計畫下半年簽約，預計聯貸金額將逾200億元。

參與首階段聯貸者除了中信銀與台銀外，尚包括合庫銀、土銀、華銀、永豐銀為統籌主辦銀行，臺企銀、高雄銀為共同主辦銀行，新光銀、台中銀與上海商銀為參貸銀行共11家。同時，由富崴能源母公司森崴能源提供連帶保證、正崴集團出具支持函。

富崴能源2020年以628.88億元的決標金額得標台電離岸風場二期計畫，從陸域跨足離岸風電，包含統包工程（EPC）和前5年的維運合約，裝置容量約300MW，預計2025年12月底完工併聯，屆時年發電量預估將超過10億度。

富崴能源除積極投入離岸風電建置，更看好未來龐大的海事工程及維運市場，將打造台灣離岸風電專業的海事及運維工程公司，進軍國際海事工程。公司承接台電離岸風電工程統包團隊，包括中興工程、世紀鋼構及國際知名風機大廠Vestas（台灣維特斯）。