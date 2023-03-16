宏都拉斯總統秀瑪菈卡斯楚（Xiomara Castro）日前突然在推特上發出聲明表示，她已指示宏都拉斯外交部長與陸方建立正式的官方關係。對此，我外交部表示已表達嚴正關切。16日外交部長吳釗燮步出外交部。（陳君瑋攝）

宏都拉斯突表態要跟大陸建交，引發各界熱議對此。對此，前立委郭正亮認為，此次事件是衝著總統蔡英文3月訪美而來的。他更預言，除了宏都拉斯，我國和巴拉圭的邦交也岌岌可危。

宏都拉斯現在突喊話要跟大陸建交，郭正亮昨（15）日在政論節目《大新聞大爆卦》指出，這是衝著蔡英文3月訪美的行程而來的，因她此次外訪除了過境美國，還會訪問貝里斯與瓜地馬拉，而宏都拉斯就位於瓜國隔壁，「倒不是針對賴清德」。

郭正亮接著說，宏都拉斯現在的執政黨的立場是中間偏左，其早就想跟大陸建交了，也在北京成立設有經貿辦事處。郭正亮分析，我國與瓜地馬拉的邦交「很難講」，若是大陸拉走宏都拉斯，瓜地馬拉也容易被順勢拉走。至於貝里斯，郭正亮則認為它與大陸建交的機率不大，因為該國相當親美。

除此之外，郭正亮也預言，我國與南美洲友邦巴拉圭的邦誼也很危險，只要左翼的在野政黨當選，那麼巴國可能就會跟大陸建交。同時，大陸已經表態要跟南方共同市場國家簽金貿協議，該共同市場的成員為巴西、阿根廷、智利、烏拉圭和巴拉圭，巴國也是成員中最貧窮的，它必定會跟著一起簽的，「到時候要不要順便跟大陸建交？」