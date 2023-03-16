台積電是全球最大的晶圓製造商，也是亞洲身價最高的上市公司。該公司在2021年宣布考慮在德國設廠，並表示相關計畫仍處於初期階段。該廠將是台積電在歐洲的第一座晶圓廠。

一位知情人士表示，台積電與薩克森邦之間的協商「非常認真，且已進入後期階段」，而薩克森邦也已經派出代表團來台與台積電會談。

該知情人士亦表示，包括人力成本在內，在德國建廠的相關成本較高，因此台積電的重點一直是當地政府能為其建廠提供的補貼。

對於在德國建設晶片廠一事，台積電去年12月曾表示「沒有具體計畫」。

另一位消息人士表示，德國和薩克森邦政府會願意提供補貼，但他們也需要歐盟提供更多資金。他坦言「沒有補貼，沒人會來」。

薩克森邦政府表示，是否在當地建廠由公司決定，但一直都有與主要企業討論在該地區做出更多投資。

德國經濟部表示無法對個別公司的計畫發表評論，但聯邦政府願意依據歐洲晶片法案來支持與促進半導體生產項目。

歐盟執委會拒絕對此發表評論。

日前有外媒報導，新加坡提出大量補貼，準備吸引台積電到當地設立12寸晶圓廠。如果台積電重返新加坡建廠，這將重創歐盟砸百億美元強化半導體晶片自主的計畫。

先前媒體報導，台積電將放緩在德國建造新晶圓廠的投資項目，因為歐洲財政緊絀、能源危機等問題，引發在德國建造新廠能否獲得歐盟足夠補貼的疑慮。對於相關消息，台積電曾再度重申，歐洲設廠計畫仍在評估階段。