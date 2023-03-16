台中市神岡區60歲的鄭姓男子，因右膝磨損嚴重影響行走，前往台中慈濟醫院動手術治療，休養期間家中頓時失去經濟來源陷入愁雲慘霧中。豐原分局社口派出所警員張維哲擔任服勤區查察勤務時，得知鄭男困境後，立即通報社福機構前來關懷慰問，神岡區公所核發補助金一萬元，協助鄭男渡過經濟難關。

警方指出，鄭男是1名計程車司機，因長期駕駛計程車載客，導致膝蓋長期彎曲，近期感到右膝不適，前往台中慈濟醫院治療，經醫生判定右膝磨損嚴重，已嚴重影響行走，需置換人工關節；執行完右側全人工膝關節置換手術，休養期間獨居的鄭男經濟頓時陷入窘境。

員警張維哲了解原委後，立即通報社福機構前來關懷慰問，並協助鄭男申請馬上關懷急難救助，由台中市神岡區公所核發補助新台幣一萬元，順利紓緩家中經濟壓力，鄭男十分感謝警方及時的伸出援手，協助其渡過經濟難關。

豐原分局長劉其賢表示，警方除站在第一線守護社會治安外，亦秉持著社區警政的核心價值，積極訪查發掘弱勢家庭，及時協助轉介相關單位提供關懷與協助，期盼藉此將善的能量傳遞下去，讓溫暖延續下去。