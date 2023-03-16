62歲劉姓男子在臉書上認識頭像放著美女照的「普洱茶高手」，美女將老翁加入社團後，聲稱可以投資價值不斐的老班章普洱茶，再轉賣後獲利相當可觀，還催促劉翁「不趕快買就會一下子被搶光」，讓劉翁手刀奔赴銀行要匯款19萬元。行員發現後報警處理，員警苦口婆心勸阻後，劉翁才打消念頭。

劉翁在臉書認識放著美女頭像的網友後，對方說服劉翁加入普洱茶社團，便開始洗腦劉翁，告訴劉翁普洱茶的價值，還勸他買下相當知名的「茶香濃」、「回甘長」老班章普洱茶，稱買下後轉賣能夠得到相當高的獲利。

但詐騙集團不只懂勸說，還懂飢餓行銷，對方告訴劉翁「不趕快買就會一下子被搶光了」，讓劉翁趕快跑到銀行要搶買普洱茶。

劉翁到銀行向行員解釋要匯款19萬投資普洱茶，行員一聽有詐，馬上通知警方到場，警方到場後一聽也知道是詐騙，告訴劉翁「網路上別亂買」、「這就是詐騙」，讓劉翁相當無言，沒有第2句話，馬上把證件收好，成功守住19萬元。