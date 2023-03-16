34歲香港女星文詠珊（Janice Man）過去在電影《赤道》扮演最辣女反派，並以本片和《寒戰II》兩度入圍香港電影金像獎最佳女配角，2019年她嫁給富二代金融業小開吳啟楠。近日三八婦女節，文詠珊在抖音自曝豪門媳婦的真實生活，透露自己目前仍是自己做家事、自己付自己帳單的錢，獨立又自由，引來粉絲喊讚，但也有網友傻眼反問她：「她為什麼要嫁人？」

文詠珊外型甜美、身材火辣，中學時期便被星探相中出道成為模特兒，2009年她又獲得天王黎明力邀加入其「Amusic」成為旗下藝人，之後接連拍了多部叫好叫座的電影，如《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅van》、《寒戰II》、《赤道》，及電視劇版的《風聲》。

文詠珊分享真實豪門媳婦作息。（圖／翻攝自Janice Man 文詠珊抖音）

4年前文詠珊和交往4、5年的男友吳啟楠結婚，並到義大利米蘭Lake Como古堡舉行世紀豪門夢幻婚宴，之後又回香港半島酒店宴客，據知現年40歲的吳啟楠來頭不小，祖父吳華胥是政治界重要人物，父親吳衛民是免稅店老闆，大伯吳康民則是前港區人大代表，吳啟楠則自己創立醫療公司，身家上看數億。

網友回應文詠珊。（圖／翻攝自Janice Man 文詠珊抖音）

近日三八婦女節，又稱女王節，文詠珊在抖音分享一支影片，提醒粉絲要做自己的女王，片中她描述自己一手打理所有生活細節，自己做家事、繳帳單、運動、管理皮膚和身體健康，獨立成為最好的自我，引來網友回應哭哭符號問：「她為什麼要嫁人？」有人代為回應：「因為她遇到了愛情呀，她很幸福」，其他人回：「不是她為什麼要嫁人，而是誰可以擁有這樣的幸福和幸運」、「自己很優秀不代表不需要愛情啊」、「不被定義做最閃亮的自己」。