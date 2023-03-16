南韓影帝劉亞仁近日因被查出涉嫌施打異丙酚、大麻、古柯鹼以及K他命等4種藥物長達多年，還被檢方查出吸毒的證據多達上萬張，讓他瞬間從影帝變毒王，他所主演的作品慘遭換角，他所代言的廣告廠商也紛紛與他切割，演藝事業幾乎全毀，就連他在演藝圈中的好友宋慧喬都有可能因此遭到傳喚。但沒想到劉亞仁吸毒事件還尚未告一個段落，南韓媒體又爆出一名30多歲的男星疑似吸食毒品而遭到法院判刑入獄，引發網友熱烈討論。

根據南韓媒體的報導，一名30多歲的男演員從2022年8月到10月之間曾多次吸食冰毒，涉嫌違反毒品藥物管理法相關條例而遭到檢方起訴，本月15日他遭到法院判處有期徒刑1年，同時被命令必須進行120小時的藥物中毒康復教育宣導課程，而法院認為被告人吸毒次數相當多，過去也曾犯下類似的罪而受到處罰，但他卻沒有因此反省改進，因此判處有期徒刑及再教育。

而網友看到後都相當傻眼，紛紛表示「沒關係，吸毒被放出來又能再復出拍戲」、「這應該不是劉亞仁，但只關1年哪裡夠」、「這哥是把毒品當飯吃嗎？」、「最近怎麼一堆吸毒的」、「真好奇這位又是誰」、「最近韓國娛樂新聞都是校園暴力+吸毒」、「這次又是誰啊」、「晚點就會被挖出身份了」引發外界好奇。

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