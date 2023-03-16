2024總統大選，國民黨呼聲最高的新北市長侯友宜遲未表態，使不少藍營支持者憂心。對於有深藍朋友透露身邊很多朋友對侯不耐煩，資深媒體人韋安則直言「你們根本不懂政治，只看表面」，並感嘆有些人就是要挖坑把侯拉下來，而支持者被權謀者當成鬥爭的棋子擺佈。

民進黨主席賴清德日前已登記參選民進黨總統初選，綠營2024總統候選人選幾近底定，國民黨人選仍未明朗，因此不少人鼓吹侯友宜盡早表態參選。此外，許多藍營支持者也很焦慮。

韋安今（16）日在臉書貼出與深藍朋友的對話紀錄，對方表示「很多朋友都對侯感到不耐煩，這是很大的警訊」，韋安則回應「你們根本不懂政治，只看表面」。韋安進一步指出，有些人故作正氣，利用深藍民眾的焦慮感，製造氛圍，來逼侯友宜表態，但若侯表態了，「時程為何？辦法是什麼？」韋安直言，有些人就是要挖個坑把侯拉下來，當他的民調從穩贏變成不一定能贏時，其他人就有資格上場了。

韋安痛心表示，這位深藍朋友愛黨憂國之心，卻被權謀者當成鬥爭的棋子來利用擺佈，「每次熱血沸騰關注政治，卻總是成為自己不想看到的結果的助力者」。