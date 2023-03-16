柳營奇美醫院眼科主任顏永昌提醒，如果長針眼，不論早期或晚期都應在醫師指導下接受治療，不可用手擠壓，以免感染擴大。（張毓翎攝）

長針眼常被揶揄是因「看了不該看的東西」，但這並沒有醫學根據，針眼是眼皮腺體發炎化膿所造成，與長青春痘的成因類似，因此有人稱針眼是「眼皮的青春痘」。柳營奇美醫院眼科主任顏永昌說，由於每個人的體質不同，有些人容易復發，如果常常在同一位置發生，可能就要做病理切片，以釐清病因，特別是有糖尿病或體質虛弱的人。

台南市長黃偉哲日前出席活動，右眼貼著紗布變成「獨眼龍」，讓與會的人嚇了一跳，後來他才透露自己其實長了針眼。眼科醫生顏永昌說，一般常聽到「針眼」、「目狗針」，醫學上稱之為麥粒腫，屬於常見眼病，發生原因是睫毛囊根部皮脂腺發炎。

顏永昌說，發生後膿頭在睫毛根部，呈黃色膿點，當膿點腫大穿破皮膚膿液排出，紅腫才會消退，疼痛才會減輕。治療上早期可局部熱敷，滴用含抗生素的眼藥水；如有淋巴結腫脹，可口服抗生素，一旦出現黃色膿頭，表明膿腫己成熟，應及時做切口排膿引流。

顏永昌指出，之前有一名因為長針眼來看診的國小五年級男童，經常整天上網、打電動，吃油炸食物，晚上追劇不睡覺，突然有一天晚上覺得眼皮有點痛，眼眶也有點脹，好像被撞到的感覺，整個眼睛都痛得不得了，只好要求媽媽帶他去看眼科。

顏永昌也提到，若空氣品質不佳、天氣酷熱，可能會間接惡化環境，使得外眼部感染的機會增加，在醫院門診中，罹患麥粒腫的病人也有增加的趨勢，初期除了點藥水、藥膏治療，生活要規律才會好得快，否則還有可能要挨上一刀。不論早期或晚期都應在醫師指導下接受治療，不可用手擠壓，以免感染擴大。