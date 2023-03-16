台中市東勢一名列管毒品人口陳姓女子，凌晨3時許鬼鬼祟祟將車停在路邊，眼尖的員警見到後上前查看，發現駕駛座上出現吸食器，但陳女子卻不在車內，於是前往一旁巷道查看，未料卻遭另一部不明車輛衝撞，員警立刻連開4槍反制，陳女隨後落網，當場起出毒品及吸食器，但警方仍在追緝衝撞車輛，目前已通知車主到案說明。

警方將陳女依違反毒品危害防制條例，移請台中地檢署偵辦。(警方提供)

警方調查，今（16）日凌晨3時許，東勢分局東勢派出所巡邏員警，巡經東勢區東蘭路41-5號統一超商前，發現本轄毒品慣犯陳姓女子慣用車輛違停於該處，並在該車車上目視看見毒品吸食器，但車上無人。

「暗巷內賣毒交易」露餡駕車衝撞，台中警連開4槍活逮毒蟲。(葉庭欣翻攝)

林姓員警巡經東勢區統一超商前，發現陳姓女子的車輛違停放於該處。(警方提供)

員警懷疑統一超商旁巷道內有毒品交易情事，立刻進入巷道內欲上前盤查人車時，林姓員警突遭巷道內一台轎車衝撞，員警為保護自身安全，當下即對該車右後輪開四槍制止，該車拒檢衝撞員警並往苗栗卓蘭方向逃逸，警方立即通報攔截圍捕。警方在現場陳女車上查獲毒品、吸食器及電子磅秤，全案調查後，陳嫌依違反毒品危害防制條例移請臺中地檢署偵辦，針對衝撞員警車輛，東勢分局持續擴大追查中，並通知車主到案說明。

東勢分局分局長林大為表示，警方對於犯罪行為絕不寬貸，不容許不法行為挑戰公權力，同時秉持斬草除根的決心，誓言將不法份子通通繩之以法，守護山城幸福宜居的生活環境。