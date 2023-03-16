上海市場監管局微信公眾號16日凌晨消息，針對大陸央視於國際消費者日《3．15晚會》曝光的上海朗楓香料有限公司、上海楓米實業有限公司涉嫌提供安徽糧商違法加工香精，混充山寨「泰國香米」情事，上海市市場監管局高度關注，第一時間要求相關區市場監管局開展調查。浦東新區市場監管局連夜組織執法人員對涉事企業開展現場檢查，問詢工作人員，檢查企業證照、倉庫、票據、原料等情況。

經查，涉事企業經營範圍主要從事魚餌誘食產品生產，日用化學產品製造等。目前正在進一步調查中，如查實其違法行為，將依法從嚴查處。

315是國際消費者日，大陸中央廣播電視總台為維護消費者權益，在每年3月15日共同主辦並現場直播公益節目《3．15晚會》，今年播出的是安徽壽縣永良米業、合肥市香王糧油食品科技有限公司、淮南市楚豐工貿有限公司等米糧企業出品的「泰國香米」或是「準泰國香米」，都是由上海朗楓香料有限公司提供勾兌而來。而在廣告宣傳單時，用「泰子王」、或是帶有「泰國茉莉香」的本地米等話術。規避刑責。

報導指出，安徽壽縣永良米業的庫房裡放著一堆堆加工好的大米，外包裝上寫著「泰子王」二代泰國香米。永良米業劉經理說：「我們品牌就叫『泰子王』，我們這只是一個牌子，跟泰國米沒有關係。」「我們從來不做進口。」「我們都是當地的稻子。」不是泰國香米哪個品種。

央視質疑，既不是從泰國進口的香米，那麼永良米業宣稱的「二代泰國香米」又和泰國香米有什麼關係呢？原來，「泰子王」只是他們註冊的商標，「泰子王」二代泰國香米實際和泰國香米沒有任何關係，但消費者哪裡知道這其中的門道。

央視報導，不僅是產地，一些泰國香米的香味也有蹊蹺。在安徽香王糧油食品科技有限公司倉庫裡，堆放著數十噸大米，外包裝寫著「泰國茉莉香米」，原料產地泰國。公司負責人沈經理承認，這些大米同樣和泰國香米沒有任何關係。

香王公司和楚豐公司兩位負責人都承認，他們的香精是從上海一個郭經理那裡買來的。據報導，該家位於上海張江地區的香精廠，郭經理坦承合肥香王糧油、淮南楚豐工貿等多家米廠都從他這裡購買香精。按照大陸前國家質監總局發布的《食品添加劑生產監督管理規定》，生產者必須在取得生產許可後，方可從事食品添加劑的生產。

央視透過政府相關機構官網查詢，發現郭經理的兩家公司，都沒有食品添加劑生產許可證。朗楓公司郭經理說，他生產大米香精已有多年，都是通過各種方式偷偷賣給老客戶，郭經理非常清楚，加工大米不應添加香精。他讓員工從庫房拿來兩種他們生產的大米香精，沒有標明廠名廠址等，只是寫著泰國香米、香米字樣，郭經理說，兩種產品分別模仿的是不同香米的香味。除了大米香精，朗楓公司還加工生產其他食用香精。

郭經理表示，大米的香精原料都是這個，Z打頭的，這些有字母編號的都是原料。有些東西是為了避開環保，好多名稱看到的不是真實的名稱。大米香精原料有幾十種，他讓工人拿來了其中兩種原料，都被重新標註了代號，看不到原來的名稱。朗楓公司就這樣和一些企業將如此加工出來的香精添加到大米中。

郭經理說，空白包裝，必須空白包裝，不貼標籤沒有任何問題，一貼標籤，萬一桶賣出去了，怎麼回事，大家都不好。早在2010年，《3．15節目》就對一些企業違規使用大米香精、加工假香米做過深入調查報導。十多年過去了，仍然有企業在違規添加香精。