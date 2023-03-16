38歲更生人簡碧燕過去因槍殺家暴男友而被判14年有期徒刑，在獄中創作300首歌抒發心情，意外發現自身的創作天賦，重生為才女。近日，她在節目透露，國中時慘遭班上男同學霸凌，對方不但把紅茶潑到她的衣服上，逼她脫到只剩內衣，讓她至今都無法釋懷。

簡碧燕在節目《新聞挖挖哇》坦言，自己其實早在國中時期就慘遭同校男同學霸凌，當時他們花樣百出，讓她受傷最深的就是「脫衣事件」，當時她喝著紅茶，對方不但將紅茶搶走，把茶水潑到她的校衣身上。當下，她連忙躲到廁所並請女友人陪同去清洗，豈料，男同學卻一把搶過她的襯衫，更直接高呼：「有女生脫衣服了，快來看！」

當時她只能無助躲在廁所隔間，祈求這場惡夢趕快過去，然而惡劣的男同學卻不願放過她，竟從廁所隔間上方空隙跳到簡碧燕所在處並把門打開，逼她直接面對其他同學的眼光，最後對方甚至動手要去脫簡碧燕的內褲，行徑相當惡劣。

簡碧燕上節目談起學生時期被霸凌的過往。(影片來源/新聞挖挖哇)

簡碧燕透露，即便之後班導、訓導主任都知道她被霸凌，卻叫她「忍一忍就好」，放任其他同學嘲笑她是「北港香爐」。影片一出，網友們紛紛感嘆，「簡碧燕簡直是被霸凌毀了前半生，如果沒有霸凌事件，她過的可能是另一種人生，霸凌事件必須被重視」、「碧燕真是一個讓人心疼的女孩子。」、「聽著碧燕的故事，不自覺的落淚了，為什麼有人這麼惡劣」、「簡碧燕好可憐。」

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-33931885、教育部反霸凌投訴專線: 1953。