【愛傳媒沙鷗投稿】久聞澎湖「南方四島海洋國家公園」水下壯觀美景世界一絕，親身踏上三級離島「東吉嶼」的土地，方知名不虛傳！

數百種珊瑚錯落在淺水區，不諳水性的旅客即便只著救生衣浮在水面上，一眼望去，五顏六色無止盡的珊瑚礁花園，彷彿上帝在海底最即興的藝術畫作。千姿百態的珊瑚礁因東吉燦爛的陽光豔麗動人，順著島嶼流經的黑潮，帶來豐沛養分，吸引魚群悠遊。不同於台灣本島的各式水族館，東吉嶼讓遊客與海洋生態做最近距離的接觸，整個島嶼盡是海洋教育場域！

東吉嶼除了水下美景，豐富的貿易歷史、建築、人文等文化底蘊，透過近年東吉在地居民，青銀共創攜手打造「四島工坊」團隊，發揮另一種價值與光彩。

筆者有幸參與「四島工坊」地方遊程，從潮間走讀到聚落巡禮，從海洋生活到本土文化，親身體驗在地生活的艱辛與收獲的喜悅。透過在地居民引領深入聚落，有如走進時光隧道，回到東吉過往最繁榮昌盛的時光。在地青年一手研發「海洋手作課程」，更是市面少見，能夠把東吉的碧海藍天框進作品裡，作為獨一無二的旅行紀念。在偏鄉三級離島從事地方創生實屬不易，小村莊、跨世代推在地遊程為家鄉努力，四島工坊能屢次獲得全國性獎項，著實令人感佩！

東吉海域、陸域豐富生態與文化皆具特色，可惜自從海洋國家公園（後稱海管處）入駐以來，政策長期不接地氣，與居民嚴重溝通不良。居民生活權與工作權受壓迫下，關係每況愈下！去年下半年，海管處禁止踏入在地世世代代的戲水沙灘；今年三月起，明確頒布政策，要至唯一的沙灘下海，需申請核准方能成行。

國家的「向海致敬」政策切確指出近海、進海為重要的推展方向，身負海洋教育重責大任的海管處卻反其道而行，將極富生命力的東吉嶼管成海水浴場——只准踏浪，不許近海。此舉引爆社會大力反彈，於公共政策網路參與平台推出「山屋用餐平權及水域遊憩解嚴」連署，正在附議中。

南方四島極富特色，的確值得用心守護！國外多有成功先例，在海洋保育前提下，平衡經濟與生態的做法。海管處主政者長期懷抱鴕鳥心態，只求少做少錯的保守作為，不僅對居民生計、本土文化傳承造成真正的災難，也違失生態保育所追求的保護與合理利用的真義。筆者期待主管機關能勇於承擔，為台灣海洋與偏鄉居民，走出一條嶄新的出路，讓南方四島成為資源保育與永續發展的典範。

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