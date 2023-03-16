台南市新化區中山路一家木材行16日凌晨4點8分突然無故失火，3人逃離火場，由於現場火勢迅速延燒，造成木材行與周邊多輛貨車、機車受損，台南市消防局獲報後出動32車62人到場灌救，5點35分撲滅火勢，無人傷亡，至於起火原因仍在調查中。
台南市消防局指出，木材行財損仍需火調，燒毀面積為80平方公尺，起火戶有3輛貨車受損，還殃及周邊鄰近戶有汽車、電動機車各1輛受損，大新路重型機車2輛燒毀、1輛汽車受損，同時多戶民宅遭煙燻，該起火警的起火原因目前仍在調查中。
台南市新化區中山路一家木材行16日凌晨4點8分突然無故失火，3人逃離火場，由於現場火勢迅速延燒，造成木材行與周邊多輛貨車、機車受損，台南市消防局獲報後出動32車62人到場灌救，5點35分撲滅火勢，無人傷亡，至於起火原因仍在調查中。
台南市消防局指出，木材行財損仍需火調，燒毀面積為80平方公尺，起火戶有3輛貨車受損，還殃及周邊鄰近戶有汽車、電動機車各1輛受損，大新路重型機車2輛燒毀、1輛汽車受損，同時多戶民宅遭煙燻，該起火警的起火原因目前仍在調查中。
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