台北一名人妻發現丈夫3年前出軌，小三對丈夫說「你愛愛也很有精神，很會性生活」、「以後我不想視訊…我不喜歡在你面前崩壞」、「諷刺的是我無法成為你的，你也不能擁有我」，人妻崩潰求償100萬，法官審酌對話內容判小三須賠償20萬。可上訴。

妻子主張與丈夫自民國98年結婚至今，育有2女，丈夫3年前與小三交往3個月至2人離婚，為此提告小三求償100萬；小三則說男方向她宣稱已經離婚，且原告的離婚協議書中已明訂妻子須拋棄對男方在婚姻關係中的其他請求，認為既然可免除男方責任，小三責任應該也可免除。

法官審酌小三與男方的對話，小三說「你愛愛也很有精神，你很會性生活」、「以後我不想視訊…我不喜歡在你面前崩壞」、「諷刺的是我無法成為你的，你也不能擁有我、這是我痛苦的地方」、「若是還是這樣，我不要餘生委屈，我就找個疼我的將就吧」，男方則極盡所能安慰對方。

法官認為小三與男方會用親密言語互訴情意，男方並已將對方視為愛人，以「我的女人」稱呼，稱會與對方結婚同，2人的單獨合照也有互倚、貼頭舉動；法官審酌小三大學畢業後從事補教業、旅遊業，認定2人已超越一般社會對於有配偶之人所能忍受的社交關係，判小三須賠償20萬。