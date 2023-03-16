THAT MAN HAS DONE IT AGAIN!



Randy Arozarena is playing OUT OF HIS MIND RIGHT NOW!! 🇲🇽 pic.twitter.com/SSwDpL1tce — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 15, 2023

2020年季後賽史詩級般的演出，光芒強打阿羅薩雷納（Randy Arozarena）在WBC（世界棒球經典賽）上完美複製，今（16）日小組賽最後一輪交手加拿大，代表墨西哥出賽的阿羅薩雷納扮演制勝英雄，第6局敲出一支清壘二壘安打，讓全場墨西哥球迷陷入瘋狂，最終球隊以10比3輕取加拿大，以C組榜首闖進16強。

墨西哥預賽首戰推出王牌左投烏瑞亞斯（Julio Urias）先發，卻意外不敵哥倫比亞陷入劣勢，隨後陸續擊退美國、英國握有2勝，墨西哥只要在最終戰擊敗加拿大，便能以小組龍頭出線，反之則得看其他球隊臉色，才能決定是否晉級16強。

首局墨西哥藉由泰萊斯（Rowdy Tellez）帶有2分打點安打取得領先，只是攻擊火力不俗的加拿大緊追不捨，五局打完只以2比3落後，六局上戰況再有變化，墨西哥靠著安打加上2次保送，握有滿壘大好機會，1出局後阿羅薩雷納上場打擊，他抓準一顆偏低變速球掃向左外野車布邊形成二壘安打，一棒將壘上跑者全部清光，比數來到4分領先，加拿大只在七局下靠著Edouard Julien的陽春炮再添一分，最終不敵墨西哥吞敗，以2勝2敗結束小組賽。

阿羅薩雷納在2020年20場季後賽中，繳出高達3成77打擊率、10轟及14分打點，目前則在經典賽4場比賽打下本屆領先群雄的9分打點，打破2006年經典賽坎圖（Jorge Cantu）的8分隊史紀錄，賽會紀錄為2017年荷蘭重炮巴倫汀（Wladimir Balentien）的12分打點，除阿羅薩雷納外，以8分打點排在第2位的大谷翔平、吉田正尚仍有機會攻破。率先拿下第3勝的墨西哥，就算目前排名第2的美國稍後擊敗哥倫比亞，在戰績相同下比較對戰成績，仍由墨西哥位居第一，而加拿大晉級的大門還沒有完全關閉，除了得寄望哥倫比亞打贏美國外，兩隊還得打出高比分，讓3隊在戰績相同的情況下比較失分率（加拿大4戰失30分、美國3戰失14分、哥倫比亞3戰失16分）。