不少外國人到台灣交換學生，一名黎巴嫩和比利時混血正妹Tatiana表示，15歲時曾到大陸念高中，當時的室友是名台灣人，加上大陸同學也力推她到台灣旅行，大陸同學大讚台灣漂亮，還有吃不完的美食，讓她心動不已，直到大學3年級她利用交換學生身分來台灣，來台已半年的她說，「我很享受在台灣的時光，若畢業後在台灣有工作我會願意久留。」

不要鬧工作室昨（15）日於YouTube上傳最新影片，Tatiana年僅 15歲就獨自到大陸江蘇念高中，當時的室友是台灣人，是名布農族，對方教她許多布農族的文化，也推薦她到台灣旅行，兩人相處非常愉快。

Tatiana表示，在大陸就學期間，認識很多大陸朋友，只要學校放長假，她就會到處去旅行，她曾請大陸同學推薦旅遊國家，當中竟有不少人推薦台灣，個個都說台灣很漂亮又很近，還有很多吃不完的美食，要她能吃多少就吃多少。

但她在大陸僅2年，就碰到新冠肺炎爆發，她被迫回到比利時，她決定轉到法國唸大學，大學3年級學校讓他們到國外交換學生，她毫不猶豫選擇台灣，「因為離開大陸後我的中文退步了，我希望能好好地練習。」同時也希望能看看台灣的美景，和拜訪在大陸台灣室友的布農族部落。

Tatiana說，她大學主修政治人文科學，專注在歐洲和亞洲的關係，剛好台灣的地理位置處在世界上一個極重要的政治地位中，因此來台灣念書也剛好給她機會學習台灣人對世界局勢的看法。她說她來台灣已半年，今年6月會畢業，很享受在台灣的每個時光，若畢業後能在台灣找到工作，她會願意久留。