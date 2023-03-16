大腸癌已連續15年蟬聯台灣癌症發生率第一名，醫師陳欣湄表示，台灣美食多，有研究發現5大常見食物會衝擊整個腸道，包括醃製、燒烤油炸、變質發霉食物、香菸酒精、甜食高糖食物，尤其美國一項研究發現，若青少年時期就愛喝手搖飲料，罹患高風險腺瘤瘜肉機率上升30%，可能演變成癌症。

中山醫院家醫科醫師陳欣湄在YouTube頻道《健康2.0》表示，若剛好愛吃醃製、燒烤油炸、甜食等5大食物，要降低攝取比例，一周吃2～3次以下，不要天天當正餐，餐前要吃健康食物，有研究證實這些食物會影響腸道，更示警貪吃的人要盡早做大腸鏡檢查。

●醃製食物

陳欣湄表示，食物醃製過程中會產生亞硝酸鹽，高鹽會導致癌症、引發慢性病。

●燒烤油炸食物

高溫烘烤會導致澱粉或蛋白質發生變化，像是燒烤過程中可能產生多環芳香烴、異環胺、脂溶性戴奧辛、亞硝胺4種致癌物。

●變質發霉

例如花生買太多，保存不當容易發霉，吃下肚可能造成肝臟、腸道損害。

●香菸酒精

香菸酒精本身就含致癌物，易使身體發炎、刺激腸道誘發腸癌。

●甜食高糖分食物

一項美國3萬多人研究發現，青少年時期若愛喝含糖飲料，每天多攝取5%果糖，罹患腺瘤機率上升17%，得到高風險腺瘤機率上升30%，罹患腺瘤瘜肉極有可能演變成癌症，高惡性度腺瘤瘜肉被歸為癌前病變。

陳欣湄分享，過去家教時有學生母親才40歲就罹患胃癌，沒有家族史，後來發現她是在夜市工作，早出晚歸，每天吃女兒昨晚夜市買來放在桌上的燒烤、醃製、油炸物等，推測是吃這些不健康食物，經年累月下的結果。