臺慶科主攻磁性元件及電感的開發、製造及行銷，產品包括鎳鋅鐵芯、積層晶片電感及磁珠、繞線電感、一體成型功率電感、共模濾波器及網路變壓器，產品廣泛應用於PC、消費型電子、手機、網通、電源管理、安防、車用電子等市場，近年來聚焦資料中心、雲端運算、伺服器、IOT、工控、車用、電動車等高階市場，朝高毛利及特殊製程新產品布局，包括以特殊製程開發的AR/VR天線、高信賴性車用電感、熱壓一體成型功率電感、因應特殊應用開發的DDR 5、Starlink接收器、跟進日廠Murata、TDK、Collcraft等開發應用於車用同軸傳電(POC)及車用訊號傳輸(CAN-FD/OA)，以及新型態網路變壓器，新產品因技術跟進日廠，成為臺慶科進軍網通及車用領域的利器。

鈺邦公司則以導電高分子材料為核心技術，生產超小型、耐高溫、長壽命、低阻抗電解電容器產品並配合客戶研發製造導電性高分子固態電容、晶片型電容，產品應用主要專注於MB、NB、Server、HPC、電源供應器及網通等產業，近年來營運績效及獲利均屬穩定。

西北臺慶科技董事會通過自112年3月17日到4月6日，以每股58元公開收購取得鈺邦科技股權，預定最高收購數量為25000仟股(約28.1%股權)，最低收購數量為17000仟股(約19.11%股權)，若應賣股權數量達最低收購數量，此次公開收購即為成就。

西北臺慶科表示，公司與鈺邦產品均屬被動元件產業，產品與主動元件搭配來達成電子迴路的各項功能，臺慶科投資鈺邦公司除了可以認列合理的投資收益外，中長期而言，亦希望能據此尋求雙方進一步的策略性合作，藉以提升雙方公司資產及股東權益報酬率。