女星徐冬冬因擁有35E傲人上圍及S型的身材曲線被封為「大陸第一美胸」，而她也是繼邱淑貞、童菲之後的「晶女郎」之一，據悉當年知名導演王晶力捧她，更找來劉德華及甄子丹等大咖巨星與她合作，但她的人氣始終未上升，直到她受沈騰邀請拍攝《西虹市首富》才爆紅。

其實擁有美艷外型及火辣身材的徐冬冬，自她出道以來話題總離不開她的身材，但她2016年在網劇《餘罪》中因飾演大哥的老婆，而「大嫂」的稱號也從戲裡延燒到戲外；之後被導演王晶相中的她，接連演出電影《王牌逗王牌》、《澳門風雲3》，且當初王晶為要捧紅徐冬冬，甚至讓她和影帝劉德華及甄子丹在電影《追龍》中合作，但仍沒因此竄紅。

直到沈騰邀約她拍攝《西虹市首富》，且這次劇中她所飾演的不同以往「大嫂」角色，而是風格不同的「冷萌女特工」莎莎，沒想到，該部電影上映後獲得相當好的成績與評價，更讓徐冬冬因此一炮而紅，票房更高達25億元人民幣（約新台幣111億），但爆紅後的她卻被稱為「票房最高的S級花瓶吸金器」。

對此，徐冬冬曾在微博上發文「性感路線是我曾經的謀生之道，我很感謝它，也從來不後悔自己當初做了這樣的選擇」，並認為「性感」是對一個人魅力的肯定，而她現在可以有相對穩定的工作、踏實賺錢養活自己，也讓她直呼「沒有遺憾，特別知足」。