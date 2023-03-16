近日，中國大陸航空公司向美國交通部提交的最新航班計畫中，中國東方航空、廈門航空、中國南方航空都已經撤回了原本的增班計畫，中國大陸國際航空僅申請每周新增一班往來北京與紐約的航班，短期內中美直飛航班難以大規模增加。這直接導致中美往返熱門城市機票的價格仍然昂貴。

目前中美航線中，美國共有美國聯合航空、達美航空、美國航空三家航空公司執飛；中國大陸由國航、東航、南航、廈航等航空公司執飛。航班在美國主要集中在東西海岸紐約和洛杉磯，剩下起飛的城市還有達拉斯，舊金山，底特律和西雅圖。

美國交通部文件顯示，2月底，國航提交了新的航線申請。除現有航班外，僅申請從3月4日開始，增加每週一班往來北京與紐約的航班。

廈航在3月8日提交的新航班申請計畫中，撤回了之前提請的紐約和洛杉磯增班計畫，保留了目前的廈門－洛杉磯每周2班。

東航在3月8日提交的新的航班申請計畫中，撤回了此前上海浦東－紐約JFK（甘迺迪國際機場）航線增至每周3班的增班計畫，維持目前上海浦東－紐約JFK航線每周2班。

南航在3月2日提交的航班申請計畫中，撤回了之前計畫恢復的廣州－洛杉磯、廣州－紐約、廣州－舊金山三條航線每日一班，改為計畫在3月26日到10月28日的夏航班表中，僅執行廣州－洛杉磯航線每周2班及廣州－紐約JFK航線每周1班。

隨著美國公民赴華十年簽證正式恢復，華人終於可以說走就走了，不過機票的價格，可能讓很多人望而卻步。尤其是自美國回中國大陸的往返機票價格普遍在2000－3000美元左右，如果從中國大陸赴美的往返機票略微便宜些，價格普遍在2000美元左右。這樣的票價，對於普通的工薪階層來說肯定不是說走就走的旅行。

2月下旬，美國聯合航空針對10月底前不會新增直飛中國大陸航班一事也做出回應，稱中美航班繼續受到之前美國交通部的管轄，該命令限制了中美之間的航班量。目前看來，今年10月底前，中美兩國航線不會有太大變化。

中國民航局運輸司司長梁楠早前表示，正在按照程序抓緊做好審批工作，歡迎中美航空公司依照協定和市場需求營運兩國間航班。

據了解，由於中美之間直飛航班的票價較貴，大量陸客仍將繼續選擇轉機路線。台灣的華航、長榮憑藉轉機次數少、總飛行時間相對較短、票價相對便宜、空服員會講中文、客艙服務溫馨等優勢，吸引眾多海外大陸人搭乘。許多旅居歐美的大陸民眾選擇先飛桃園，再轉機回到北京、上海等城市。