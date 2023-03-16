韓國已故前總統全斗煥（전두환）過去由於實行獨裁統治，引來批評，他因鎮壓光州運動和貪汙，一審被判處死刑，接著又被高等法院改判無期徒刑，並於1997年被赦免，2021年因慢性疾病在家中昏倒過世，享壽90歲。他的孫子全宇元（전우원）最近在直播內掀出家醜，直指父親全在庸（전재용）因出軌女明星朴尚雅才害母親罹癌，他也承認祖父全斗煥是殺人犯，而父親則是靠黑錢為生。

全宇元近日在社群網站曬出指責家族不堪的文章，並透過Youtube分享對家人過去黑歷史的看法，他指出：「我認為我爺爺是屠殺者，他不是保衛國家的英雄，就只是犯罪者」，而父親全在庸目前忙於成為美國公民，雖然在韓國做著傳教士的工作，私下卻用秘密基金進行「惡魔行為」。

全斗煥二兒子全在庸2007年和女演員朴尚雅在美國結婚。（圖／翻攝自채널A 뉴스TOP10 Youtube）

全宇元也爆料叔叔全在萬在美國經營酒莊，「酒莊是沒有天文數字的財產就無法進入的事業領域。那裡散發著黑錢的味道」，而他的父親全在庸也不是什麼好東西，「父親從我小時候開始有10年的時間謊稱自己在外國工作，還和朴尚雅發生了外遇」，更出入聲色場所，導致全宇元母親生病罹癌，全宇元坦言，隨著母親病重，「我的人生也消失了」。

全宇元說，後來父親聯繫上他，請他到美國跟他們一起生活，他到了爸爸在美國的豪宅就見到朴尚雅，「他們把我放在一張不知道他倆幹過什麼事情的大床上，然後就去玩了」，而2007年朴尚雅和全在庸在美國洛杉磯舉行祕密婚禮，全在庸入獄期間，朴尚雅沒給他們好臉色看，不僅朝年幼的他們丟東西，還會放話：「我跟你們父親過不下去了，你們滾出去」。

對於自身狀況，全宇元表示，自己最近罹患憂鬱症，「家人利用我在精神科治療的紀錄，給我貼上『瘋子』的標籤」，但他住院沒多久就出院了，據知他本來在紐約的會計所工作，最近正在辦離職。而全宇元的父親全在庸接受《韓聯社》專訪回應，父子倆已經很久沒連繫，後來才知道全宇元得到憂鬱症，對於被波及到的人很抱歉，「作為父親，沒把兒子教好是我的錯」，全宇元則反嗆父親聲稱關心他，卻從沒打來一通電話，而他最近已經決定轉換跑道，準備念神學當牧師中。

全宇元爆料父親出軌，全家都在用黑錢。（影音／取自JesusChrist Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】