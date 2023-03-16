更年期對女性影響很大，事實上，男性也會有更年期症狀。泌尿科醫師表示，雖然不像女性停經那麼明顯，但男性的更年期也會伴隨身心的不適，因體內荷爾蒙變化引發的生理與心理症狀，而睪丸受損、酒精等4種情況可能會導致更年期提早發生，因此男性盡量避開這些因素，以維持良好的身心狀態。

恩主公醫院泌尿科醫師高銘鴻在其臉書粉專表示，所謂的更年期，就是身體老化、荷爾蒙濃度變化引起的症狀；老化是不分性別的，雖然不像女性停經那麼明顯，但是男性也有更年期。

高銘鴻曾說明，男性更年期症狀發生時間可能晚於女性更年期，且因是逐漸發生，所以容易被忽略，症狀為憂鬱、沒活力、性慾減低、變胖與肌力下降的情形，也常伴隨著代謝症候群、憂鬱症或心血管疾病，因此應謹慎對待男性更年期。

他表示，人都會老化，身體的衰退是必經過程，關心自己身體與情緒的變化是對自己的責任，男性出現更年期症狀時應以平常心對待，若身體不適宜儘速就醫。

他呼籲，健康且良好的作息、對疾病症狀的認真看待、及時就醫，都能有效延緩更年期症狀的發生，但有4種因素會讓男性更年期提早發生，包括睪丸受損、病毒與細菌感染、壓力、酒精。

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